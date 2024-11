Violenza sessuale, due anni di carcere con la condizionale per Ben Yedder

L'ex attaccante e capitano del Monaco Wissam Ben Yedder è stato condannato dal tribunale penale di Nizza a due anni di reclusione con condizionale e a una multa di 5.000 euro per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Lo riferisce l'Equipe. I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi. Il nazionale francese è stato condannato anche a sei mesi di sospensione della patente nonché all'obbligo di assistenza e risarcimento per la vittima, una giovane donna di 23 anni. Alla precedente udienza di metà ottobre Ben Yedder (34 anni) ha ammesso i reati stradali, ma ha affermato di non ricordare nulla dei reati sessuali. L'accusa aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo di carcere, di cui diciotto mesi con la sospensione della pena.