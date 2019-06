Valencia, statua al Mestalla per un tifoso cieco sempre presente dagli Anni '50

04/06/2019

L'amore per una squadra di calcio può andare oltre la vita terrena, può essere eterno come quello tra Vicente Navarro Aparicio e il "suo" Valencia. Il tifoso spagnolo ha dedicato tutta la sua vita alla sua squadra, rinnovando l'abbonamento in tribuna centrale, fila 15 posto 164 nonostante la malattia che dagli anni Cinquanta lo ha reso cieco. Sempre presente nonostante non potesse vedere la partita, per amore della squadra e delle sensazioni che il Mestalla riusciva a regalargli.



Ora il Valencia ha voluto ricordare con un bel gesto il buon Vicente scomparso due anni fa, costruendo nell'anno del centenario del club una statua in suo onore proprio al suo posto.