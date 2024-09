Gamba amputata al portiere dell'Union Berlino, Bonucci gli dona 10mila euro

IL GESTO

L'ex difensore ha deciso di donare nella raccolta fondi per Berkin Arslanogullari, portiere 19enne che ha subito l'amputazione della gamba sinistra per un cancro

© Getty Images L'Union Berlino e Leonardo Bonucci sono stati legati contrattualmente solo per pochi mesi, lo stretto necessario per entrare nel cuore dell'ex calciatore. Il difensore, infatti, si è reso protagonista di un vero e proprio atto di generosità nei confronti di un 19enne delle giovanili del club tedesco, Berkin Arslanogullari, che ha subito l'amputazione della gamba sinistra a causa di un cancro alle ossa. Bonucci, appresa la disavventura del giocatore, non ci ha pensato due volte e ha voluto contribuire donando al ragazzo e alla sua famiglia 10mila euro, come riportano i media tedeschi.

L'ex Milan e Juventus, che ha chiuso la carriera dopo la parentesi in Turchia al Fenerbahce, ha infatti deciso di partecipare alla raccolta fondi dell’Union Berlino lanciata su GoFundMe per aiutare Berkin Arslanogullari, la cui operazione d'amputazione è stata necessaria a causa dell'avanzamento del cancro scoperto qualche mese fa.

Un gesto, quello di Bonucci, che ha profondamente colpito l'opinione pubblica in Germania, con i media tedeschi che hanno apprezzato la generosità del giocatore. La raccolta fondi, intanto, viaggia spedita e ha superato quota 225.000 euro su un obiettivo fissato di 2 milioni. Quella dell'italiano, al momento è la donazione più alta per cercare di aiutare la famiglia dell'ex portiere 19enne, sia per affrontare le spese mediche sia per migliorare le condizioni di vita del giovane che ora necessita di un ambiente privo di barriere architettoniche.

Sulla campagna di raccolta su GoFundMe, infatti, l'Union Berlino ha specificato: "Per iniziare una nuova vita è necessario un nuovo appartamento. O anche dei lavori di ristrutturazione. Tutte queste cose, e l’imminente riabilitazione, hanno dei costi elevati. Berkin e la sua famiglia hanno bisogno di aiuto. È stata lanciata una campagna di crowdfunding per alleviare parte dell’onere finanziario e dare a Berkin le migliori possibilità possibili per un futuro pieno di speranza". E Bonucci, dal cuore d'oro, non ha perso tempo.