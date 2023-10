Spunta un video con lo sputo di Sanabria a Messi. Leo: "Non so chi sia"

In Argentina-Paraguay

Spiacevole episodio a margine della partita valida per le qualificazioni mondiali

L'attaccante del Torino Antonio Sanabria è stato protagonista di uno spiacevole episodio in occasione della partita tra il suo Paraguay e l'Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il calciatore paraguaiano, entrato al posto di Adam Bareiro, ha litigato con Lionel Messi e poi gli ha sputato addosso quando il capitano argentino gli ha girato le spalle. Anche se in quel momento il fuoriclasse dell'Inter Miami non se ne sarebbe accorto.

Una volta finita la partita La Pulce è stata avvertita del gesto spiacevole del suo collega e ha commentato alla stampa argentina: "La verità è che non l'ho visto, lì nello spogliatoio mi hanno detto che uno di loro mi aveva sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia questo ragazzo. Non voglio nemmeno dargli importanza". Dal canto suo Sanabria ha replicato sostenendo che "sono cose di campo, non è successo nulla, quando ho sputato lui era già lontano".