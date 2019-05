Scozia: Celtic campione per la 50a volta, l'8a consecutiva

04/05/2019

Il Celtic vince 3-0 sul campo dell'Aberdeen e conquista il campionato scozzese per la 50a volta nella sua storia, l'ottava consecutiva come la Juventus in Italia. Gli uomini di Lennon, a segno con Lustig, Simunovic ed Eduoard, sono in piena corsa per una storica tripletta domestica: dopo aver conquistato campionato e coppa di Lega scozzese, il 25 maggio si giocano la Coppa di Scozia contro gli Hearts.

Un regno incontrastato e che non sembra aver mai fine. Bastava un pareggio contro l'Aberdeen terzo in classifica, invece è arrivata la 26esima vittoria in 36 giornate e l'ennesimo titolo a tre giornate dalla fine. Una menzione particolare, tra gli uomini di Lennon, la merita l'attaccante francese Odsonne Edouard, autore di 15 gol in 29 partite. Nella vittoria finale c'è anche il contributo di un figlio d'arte, Timothy Weah. Sbarcato a gennaio in prestito dal Psg, il 19enne erede dell'ex milanista George ha segnato 3 gol in 11 presenza stagionali.