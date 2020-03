Ronaldinho non ci sta, l'avvocato: "Arresto illegale"

L'avvocato di Ronaldinho, Sergio Queiroz ha dichiarato che il suo cliente e suo fratello Roberto de Assis sono detenuti in modo illegale in Paraguay. "Un arresto illecito, illegale e offensivo", ha spiegato in una conferenza stampa. L'ex nazionale verdeoro e il fratello sono stati arrestati in Paraguay per utilizzo di passaporti falsi. Per il legale, i due hanno agito "in buona fede", senza sapere che i documenti erano irregolari, mentre cercavano di avviare attività nel paese. Queiroz ha chiarito di non aver parlato del caso con i diplomatici brasiliani e che non e' stato richiesto alcun intervento del presidente Jair Bolsonaro.