Romania, infarto in panchina per Neagoe

Dinamo Bucarest-Universitatea Craiova (seconda giornata del campionato rumeno) ha vissuto minuti di paura quando l'allenatore della squadra di casa, Eugen Neagoe, è stato colpito da infarto ed è crollato a terra. Il 51enne è stato soccorso dai sanitari e poi trasportato in ambulanza, dove si è ripreso, in ospedale: ora si attendono ulteriori accertamenti sulle sue condizioni fisiche. La gara, dopo 15' di sospensione per i soccorsi a Neagoe, è ripresa per poi terminare 0-2.