Psg, Neymar preoccupa: nuovo infortunio al piede

24/01/2019

Psg in ansia per Neymar. Il brasiliano, uscito in lacrime per una serie di interventi duri rimediati nel match di Coppa di Francia contro lo Strasburgo, si è procurato, stando ai primi accertamenti una ricaduta "della lesione al quinto metatarso" che l'ha costretto a operarsi un anno fa mettendo a rischio perfino la partecipazione al Mondiale di Russia. In una nota, il club francese ha chiarito che "tutte le opzioni terapeutiche devono essere considerate". "Neymar - ha aggiunto Tuchel - è preoccupato perché si tratta dello stesso piede, nella stessa zona" dell'infortunio della scorsa stagione.

Il Psg è atteso tra tre settimane dall'andata degli ottavi di Champions contro il Manchester United, gara fondamentale per la stagione. Logico, quindi, che i parigini rischieranno il meno possibile nelle prossime partite di campionato e cercheranno di preservare Neymar per la sfida ai Red Devils.



Intanto contro il brasiliano si è scagliato Anthony Gonçalves, giocatore dello Strasburgo: "Le provocazioni? Sono nel suo stile - ha detto riferendosi a un paio di numeri "gratuiti" del brasiliano -, ma quando vuoi giocare in quel modo poi non devi lamentarti se prendi colpi. Non siamo qui perché lui si diverta: non siamo le sue marionette. Vuoi divertirti? Noi rispondiamo con le nostre armi".