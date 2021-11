PSG: caviglia ko, per Neymar 6-8 settimane di stop

E' serio e lo terrà lontano dai campi di gioco per circa due mesi l'infortunio occorso a Neymar, uscito in barella e in lacrime nel match contro il Saint-Etienne. "Gli esami effettuati ieri sera confermano che Neymar Jr ha sofferto di una distorsione alla caviglia sinistra con danno ai legamenti - ha comunicato il PSG -. Si prevede un'indisponibilità da 6 a 8 settimane. Un nuovo aggiornamento verrà effettuato entro 72 ore per chiarire la diagnosi".