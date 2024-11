Tottenham, ufficiale la squalifica di Bentancur: 7 giornate di stop e 100 mila sterline di multa

È arrivata ufficialmente l'attesa squalifica per Rodrigo Bentancur: come anticipato dai media britannici nei giorni scorsi il centrocampista del Tottenham è stato sospeso per 7 turni dalla FA a causa della frase considerata razzista nei confronti del compagno di squadra Son Heung-min, pronunciata lo scorso giugno nel corso di un'intervista a una televisione uruguaiana. Bentancur, a cui è stata comminata anche una multa da ben 100.000 sterline (circa 120.000 euro), aveva parlato dell'attaccante coreano ironizzando sul fatto che gli asiatici "sono tutti uguali". Successivamente si era scusato con Son in un video su Instagram.