Tonali può tornare a giocare, squalifica scontata: il Newcastle lo convoca, lui spera in Spalletti

IDEA NATIONS LEAGUE

Il tecnico dei Magpies: "E' pronto, gli manca il ritmo partita". Il centrocampista spera nella chiamata per la Nations League

Sandro Tonali è abile e arruolabile. Il centrocampista del Newcastle ha scontato completamente i dieci mesi di squalifica per il "caso scommesse" e il tecnico dei Magpies Eddie Howe lo ha convocato per la sfida di Carabao Cup contro il Nottingham Forest. Tonali è a pieno titolo un giocatore a disposizione del tecnico inglese che in conferenza stampa si è sbilanciato sull'ottimismo di avere il centrocampista italiano già in forma e determinante in rosa nel giro di poche partite, quelle necessarie all'azzurro per riprendere confidenza con il ritmo partita e il campo.

"Sarà come una liberazione incredibile per lui - ha continuato Howe -. E' in forma, gli manca il ritmo partita ovviamente che è la cosa più importante ma tutto il resto lo ha fatto. Ha lavorato incredibilmente duro coi nostri preparatori per essere un giocatore migliore rispetto a quando ha cominciato la squalifica. Sono sicuro che in questo periodo di pausa forzata ha avuto il tempo per pensare, analizzare e riflettere".

Se il Newcastle con un anno di ritardo potrà iniziare a godere dei frutti dell'investimento da circa 70 milioni di euro fatto nell'estate 2023 per acquistarlo dal Milan, il ritorno all'agonismo di Tonali è importante anche per il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti. Il 6 settembre inizia la Nations League contro la fortissima Francia e nei convocati che il commissario diramerà venerdì 30 agosto dovrebbe rientrare anche Tonali. L'ex Milan sarà nel gruppo anche se difficilmente a disposizione da titolare contro Francia o Israele