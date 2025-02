Premier: per il Manchester United rimonta con brivido finale contro l'Everton

EVERTON-MANCHESTER UNITED 2-2

Bruno Fernandes e Ugarte salvano il Manchester United che, sotto 2-0 al 71', pareggia 2-2 sul campo dell'Everton, con i Toffees che sprecano la possibilità di centrare la quinta vittoria nelle ultime sei partite di Premier. Eppure, le premesse per i padroni di casa sono ottime: al 19', dopo una lunga e confusa azione da calcio d'angolo, la palla arriva all'ex Udinese Beto che conclude di prima mettendo il pallone di controbalzo sotto la traversa. E la situazione sembra ulteriormente migliorare al 33', quando dopo una parata di Onana Harrison diventa un campanile ribadito in porta di testa da Doucouré, che regala il doppio vantaggio ai suoi. E nel lungo recupero del primo tempo, così come a metà ripresa, avrebbe pure l'occasione del 3-0, ma non la sfrutta. Errori fatali, perché al 72' Bruno Fernandes riapre la partita con una splendida punizione all'angolino basso sul palo di Pickford, che fa il movimento opposto e viene battuto in controtempo. L'episodio riaccende lo United che, otto minuti dopo, pareggia: da un altro calcio da fermo, la sfera arriva al limite dell'area, con Ugarte che controlla e dopo qualche passo trova uno splendido sinistro che vale il 2-2. Brivido ospite, però, negli ultimi minuti: dopo una parata di Onana su Gueye, de Ligt trattiene in area Ashley Young. Madley assegna rigore, per poi toglierlo dopo on-field review. Finisce dunque in parità ed è un punto che soddisfa certamente più Amorim, che sale a 30 punti e resta a -1 da un Everton sprecone.