Premier League: Zirkzee si prende lo United di Amorim, tris del Chelsea

TOTTENHAM-FULHAM 1-1

Costretto a rinunciare per un po’ di tempo a Vicario, operatosi nei giorni scorsi a Pisa per curare la frattura della caviglia rimediata nel roboante 4-0 contro il Manchester City, il Tottenham ospita il Fulham in un derby londinese che contrappone due squadre divise da un solo punto in classifica. Gli Spurs vogliono mantenere quantomeno questo vantaggio e allora partono subito all’attacco, con Son a impegnare Leno in una parata decisiva già al 1’. La formazione di Postecoglou dà l’idea di essere la più pericolosa in campo, soprattutto per errori del Fulham, ma poco dopo la mezz’ora serve il miglior Forster per negare il gol a Jimenez. Non è da meno Leno dalla parte opposta, sul colpo di testa di Dragusin. Nel finale di primo tempo Iwobi e Maddison colpiscono un legno per parte, mentre in apertura di ripresa Forster è di decisivo sia su Diop che sull’ex Arsenal. Nel momento migliore del Fulham è però il Tottenham a trovare il vantaggio: è il 54’ quando Werner inventa e Brennan Johnson sigla il suo decimo gol stagionale. I Whites di Marco Silva non si scompongono e rispondono al 67’, pareggiando con Cairney: appena entrato dalla panchina, lo scozzese trova l’1-1 anche grazie a una leggera deviazione di Dragusin. La partita del capitano del Fulham dura però solo fino all’83’, minuto in cui viene espulso per un brutto fallo a centrocampo su Kulusevski. Gli ospiti sono quindi costretti a chiudere il derby in dieci contro undici, ma riescono a difendere il pareggio. Il Tottenham sale a 20 punti insieme al Brentford, mentre il Fulham si porta a 19.