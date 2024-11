Premier League: l'Arsenal travolge il West Ham

WEST HAM-ARSENAL 2-5

Senza storia il derby di Londra tra West Ham e Arsenal, con i Gunners che vincono 5-2 e si prendono momentaneamente il secondo posto in solitaria in attesa di City e Chelsea. Il match si sblocca al 10' con Gabriel, che insacca su assist di Saka, poi nel giro di nove minuti la partita è già chiusa: Trossard, al 27', trova il raddoppio, poi Odegaard segna il 3-0 su calcio di rigore e, infine, Havertz cala il poker: al 36' è 4-0. Tutto finito? No, perché in due minuti gli Hammers dimezzano lo svantaggio grazie a Wan-Bissaka ed Emerson, che al 38' e al 40' permettono ai padroni di casa di accorciare le distanze. Sembrano esserci le premesse per una ripresa arrembante da parte del West Ham, ma prima dell'intervallo arriva l'episodio che chiude la partita: secondo rigore per l'Arsenal trasformato da Saka, che fa 5-2 a fine primo tempo. Kiwior entra al posto di Gabriel, infortunato, ad inizio ripresa, ma i cambi non stravolgono il copione di una sfida già decisa. I Gunners di Arteta vincono, si portano al secondo posto e mettono pressione alle rivali: c'è Liverpool-Manchester City.