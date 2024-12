Premier League: incubo infinito per Guardiola, il City si arrende anche al Villa

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY 2-1

Al Villa Park va in scena un match tra due squadre reduci entrambe da una bruciante sconfitta in campionato. Il City arriva dalla clamorosa rimonta subita contro lo United nei minuti finali del derby, mentre i Villans dal k.o. sul campo del Nottingham Forest. I padroni di casa partono fortissimo e costringono Ortega a tre parate decisive nel primo minuto e mezzo di partita: il portiere tedesco si supera soprattutto sul colpo di testa di Pau Torres, salvando sulla linea di porta con un intervento clamoroso. L’ex Arminia Bielefeld deve però cedere al 16’: l’Aston Villa trafigge il City centralmente e Duran appoggia in porta l’assist di Rogers che vale l’1-0. Foden prova quindi ad accendere gli ospiti al 35’, sporcando i guantoni di Emi Martinez nell’unica vera azione pericolosa in un primo tempo di grande sofferenza per la squadra di Guardiola. Ogni volta che il Villa riparte in contropiede, il City trema: al 51’ è solo la bandierina del guardalinee a salvare la formazione di Manchester, con il raddoppio di Duran annullato per fuorigioco. Al 60’ Rogers colpisce invece il palo esterno, regalando poi il 2-0 ai Villans cinque minuti più tardi. In pieno recupero, Foden trova il suo primo gol in campionato, ma non cambia le sorti del match. Si conferma quindi senza fine, per il momento, l’incubo del Manchester City: la squadra di Guardiola incassa la nona sconfitta nelle ultime dodici partite (tra tutte le competizioni) e resta a 27 punti in campionato. Il Liverpool potrebbe potenzialmente volare a +15, vincendo domani contro il Tottenham e nel recupero contro l’Everton (data ancora da stabilire). Grazie al successo odierno, l’Aston Villa sale invece a 28 punti, superando in classifica proprio i Citizens.