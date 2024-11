Premier League: il Tottenham ribalta l’Aston Villa con un super Solanke

TOTTENHAM-ASTON VILLA 4-1

Tris del Tottenham, che torna alla vittoria in Premier League con il 4-1 casalingo sull’Aston Villa. La squadra di Postecoglou parte subito piuttosto bene, gestendo il pallino del gioco e imponendo il proprio ritmo alla partita. Con il passare dei minuti gli Spurs costruiscono sempre più occasioni da rete, ma alla mezzora rischiano con il palo colpito dai Villans sugli sviluppi di corner con il colpo di testa di Onana. Due minuti più tardi, al 32’, la rete dell’1-0 ospite arriva: altro calcio d’angolo pericoloso, ma questa volta Rogers non sbaglia e beffa Vicario per il vantaggio. I londinesi provano subito a rispondere, ma la prima frazione di gioco tramonta con l’Aston Villa avanti nel punteggio. I padroni di casa partono nuovamente alla grande dopo la pausa, pareggiando i conti al 49’ con Brennan Johnson, che segna l’1-1. I biancoblu, sulle ali dell’entusiasmo, continuano a creare tanto in avanti, e al 75’ completano la rimonta con la zampata di Solanke su assist di Kulusevski. L’ex attaccante del Bournemouth quattro minuti più tardi mette anche il sigillo finale alla partita, sfruttando l’invenzione di Richarlison per siglare la sua doppietta personale e calare il tris. In pieno recupero c’è spazio anche per il poker, messo a segno da Maddison al 96’. Vince il Tottenham e sale a 16 punti in classifica, due in meno rispetto ai 18 totalizzati fin qui dall’Aston Villa.