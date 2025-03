Chiesa-gol, i tifosi del Liverpool si mobilitano sui social. Ma il futuro è già segnato

I tifosi dei Reds però, avevano ben altre aspettative dopo un primo scorcio di stagione a dir poco entusiasmante. Ecco perché i due recentissimi pugni in faccia hanno fatto infuriare i sostenitori, finiti per elogiare Federico Chiesa dopo i 16 minuti di gioco contro i Magpies conditi da un gol. L'ex Juventus, considerato da tutti un vero e proprio oggetto misterioso (in campionato solo due le presenze), è stato particolarmente apprezzato per la determinazione e per l'impegno mostrati nel match di Londra nonostante i giochi fossero ormai fatti. E c'è chi, tra i sostenitori, vorrebbe vederlo già in campo dal 1' nel prossimo match di Premier ad Anfield contro l'Everton. Sui social infatti, alcuni lo preferiscono attualmente a Luis Diaz, Diogo Jota e Darwin Nunez, appannati nell'ultimo periodo.