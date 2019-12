Premier League: Mou vince nel recupero, Greenwood salva lo United

PREMIER LEAGUE

Continua la risalita in classifica del Tottenham di Josè Mourinho che si avvicina al quarto posto in classifica grazie alla vittoria 2-1 sul campo del Wolverhampton. Sblocca Lucas Moura in apertura, a metà ripresa arriva il pari di Traore prima del gol decisivo di Vertonghen. Rallenta invece il Manchester United che fa 1-1 con l’Everton: ospiti avanti con l’autogol di Lindelof e ripresi dal sinistro dal limite del 2001 Greenwood.

MANCHESTER UNITED-EVERTON 1-1

Duncan Ferguson non ha paura di prendere anche decisioni in apparenza inaspettate per arrivare a conquistare punti importanti per il suo Everton: come quando nel finale della sfida di Old Trafford toglie Kean meno di 20 minuti dopo averlo inserito dalla panchina. L’ex Juventus prende direttamente la via degli spogliatoi e conferma i suoi primi mesi molto complicati in Premier League. Difficile è anche la gara per il Manchester United, nonostante nel primo tempo le occasioni non manchino. Manca invece concretezza perché in serie Lingard, James e Rashford non trovano la rete. Quello che riesce al 36’ a Lindelof che però non è reattivo su un angolo dell’Everton dopo un’uscita a vuoto di De Gea e fa rotolare nella propria porta il vantaggio dei Toffees. Il secondo tempo è un lungo sforzo del Manchester United alla ricerca del pari, Pickford respinge un tentativo di Shaw e controlla una conclusione di James, prima di tirare un sospiro di sollievo sul sinistro in area di Lindelof appena alto. Nulla può invece al 77’ sul sinistro tagliente dal limite dell’area del 2001 Greenwood, entrato nel corso della ripresa, che infila all’angolino la rete del pareggio finale.

WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM 1-2

Seconda vittoria consecutiva per il Tottenham, un successo importante per proseguire nel percorso di risalita in classifica. La gara contro i Wolves sembra mettersi subito bene perché al 7’ Lucas Moura trova una grande traiettoria per il gol del vantaggio. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e si concretizza nel tentativo di Raul Jimenez, mentre è sfortunato Dier quando trova solo il palo nel finale di primo tempo. Secondo tempo che si accende quando al 67’ Traore da lontano trova la traiettoria giusta per il pareggio del Wolverhampton che nel finale si rammarica per l’occasione fallita da Diogo Jota. Rammarico che diventa delusione profonda quando al 91’ il Tottenham passa di nuovo in vantaggio con il colpo di testa vincente di Vertonghen che pesca l’angolino basso senza staccare i piedi da terra.