Premier League, Liverpool fermato nel recupero a Brighton

INGHILTERRA

Nella decima giornata di Premier League, il Liverpool non va oltre l’1-1 in casa del Brighton: i Seagulls sprecano un rigore al 20’ (Maupay calcia fuori), i Reds si vedono annullare un gol di Salah al 34’ per fuorigioco e devono attendere il 60’ prima del vantaggio, firmato da Diogo Jota. Nel finale annullato un altro gol, stavolta a Mané, poi il secondo penalty per il Brighton al 93’: Gross segna e sigilla il pareggio finale.

Le scorie della sfida contro l’Atalanta, una situazione infortuni che costringe a scelte difficili e un rapporto controverso con il Var. C’è tutto questo nella situazione attuale del Liverpool, che esce dal Falmer Stadium con un pareggio che sa di sconfitta, soprattutto per il modo in cui è maturato. Onore al merito, comunque, a un Brighton che già dai primi minuti fa capire di non voler fare da sparring partner ai Reds. Dopo un ottimo inizio, infatti, i padroni di casa possono portarsi in vantaggio al 20’ ma Maupay calcia malamente fuori il calcio di rigore assegnato per fallo di Neco Williams su Connolly. Lo stesso Maupay uscirà pochi minuti dopo, per un infortunio muscolare. Dopo una prima mezz’ora in sofferenza, però, il Liverpool si scuote e andrebbe anche in gol al 34’: rinvio lungo di Alisson, Firmino al volo lancia Salah che scatta verso la porta avversaria e insacca. Dopo una lunga revisione al Var, però, l’arbitro Attwell annulla anche se lo stesso replay non sembra chiarire al cento per cento la posizione dell’egiziano nel momento esatto del lancio di Firmino. I Reds, però, sono ormai entrati in partita e la loro pressione viene concretizzata al 60’, quando Diogo Jota porta a spasso la difesa avversaria in area di rigore e con un rasoterra mortifero batte Ryan per l’1-0. Il sigillo sui tre punti sembra arrivare all’84’, grazie al bel colpo di testa di Mané su punzione dalla tre quarti di Henderson: anche qui però il Var indica il fuorigioco, benché stavolta la posizione sia evidentemente irregolare. Sembra comunque tutto apparecchiato per i tre punti esterni del Liverpool, ma l’ingenuità di Robertson, che colpisce goffamente Welbeck provando a rinviare un pallone arrivato in area, regala un secondo penalty ai Seagulls quando è il 93’. Dal dischetto ci va Gross che non sbaglia e firma l’1-1 finale con cui il Liverpool si riporta sì in testa da solo, ma con un solo punto di vantaggio sul Tottenham, impegnato domenica.

