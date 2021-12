Premier League: il Liverpool vince in rimonta, frenata Chelsea con l’Everton

INGHILTERRA

Per i Reds successo 3-1 in casa sul Newcastle e -1 dal City capolista, i Blues non vanno oltre l’1-1 con Benitez e si allontanano dalla vetta

Passo falso del Chelsea in questa diciassettesima giornata di una Premier League decimata dai numerosi casi di Covid. I Blues vengono fermati a Stamford Bridge sull’1-1 dall’Everton di Rafa Benitez e scivolano così al terzo posto a quattro punti dal Manchester City capolista. Resta in scia a Guardiola invece il Liverpool: gli uomini di Klopp passano in svantaggio in casa ma poi ribaltano 3-1 il Newcastle riportandosi a -1 dalla vetta.

LIVERPOOL-NEWCASTLE 3-1

Soffre solo in avvio, poi il Liverpool riesce a ribaltare il Newcastle e resta in scia al Manchester City capolista. I Reds si impongono 3-1 (sesta vittoria di fila in campionato) e tornano così a una sola lunghezza da Guardiola, il Newcastle invece è penultimo con appena dieci punti. Eppure sono gli ospiti ad andare in vantaggio al 7’ con Shelvey: ma è solo un sussulto, al 21’ Jota e al 25’ Salah firmano l’immediato uno-due che tramortisce i bianconeri. Proteste del Newcastle per un uomo a terra in occasione del pari del Liverpool, ma nulla cambia e allora la squadra di Klopp amministra il vantaggio per poi chiudere definitivamente i conti al minuto 87’ con un grandissimo gol di Alexander-Arnold.

CHELSEA-EVERTON 1-1

Il Chelsea frena in casa facendosi rimontare dall’Everton e conferma il periodo difficile che porta i Blues distanti quattro punti dal Manchester City capolista. Ossigeno prezioso invece per gli uomini dell’ex Rafa Benitez, comunque invischiati nelle zone medio-basse della classifica. Match per niente facile per il Chelsea, che fa fatica per tutto il primo tempo mentre l’Everton si difende con ordine per poi ripartite. E’ allora Mount a sbloccare a metà ripresa, su assist di James al 70’. Senza Lukaku e Werner è però difficile chiudere l’incontro e allora al 74’, dopo appena quattro minuti dal vantaggio degli uomini di Tuchel, arriva il clamoroso pareggio del giovane Branthwaite, alla prima rete in carriera con una spaccata sul secondo palo da calcio di punizione. Il Chelsea non riesce a reagire, mancano gli uomini e le energie e si arriva stancamente al 90’ con il triplice fischio che sancisce un passo falso per i campioni d’Europa in carica.