Premier League: il City e De Bruyne volano verso il titolo, 5-1 ai Wolves

INGHILTERRA

Un super poker del belga e la rete di Sterling regalano alla squadra di Guardiola 3 punti di vantaggio sul Liverpool

Il City espugna il campo del Wolverhampton per 5-1 con Sterling e quattro reti di De Bruyne: Guardiola si riprende la vetta solitaria della Premier a +3 sui Reds, a 180 minuti dalla fine. Successi anche per il Chelsea, che dilaga 3-0 in casa del Leeds, e per il Leicester, che batte con lo stesso risultato il Norwich. Deludente 0-0 dell'Everton in casa del Watford: Toffees ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. City, De Bruyne dà il benvenuto ad Haaland



























WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 1-5

Con una prestazione leggendaria della sua stella, il City raccoglie tre punti anche al Molineux e continua la sua corsa verso il bis in Premier. La squadra di Guardiola si impone 5-1 e deve ringraziare Kevin De Bruyne. Mago degli assist di solito, questa volta il belga si mette in proprio e regala spettacolo con le sue doti da bomber. I suoi 4 sigilli (al 7', al 16', al 24' e al 60') sono un mix di classe, talento, opportunismo e cattiveria sotto porta per un giocatore che sembra poter essere l'unico in grado di combattere con Benzema per la conquista del Pallone d'Oro di quest'anno. A nulla vale il pari momentaneo di Dendoncker per i Wolves, mentre l'ultima marcatura di Sterling serve a regalare un'altra manita a Guardiola, la seconda consecutiva. A 180' dalla fine del campionato, il City ha il proprio destino nelle mani: dovesse fare 4 punti nelle ultime due gare, il titolo della Premier sarebbe ancora suo.

LEEDS-CHELSEA 0-3

Come con l'Arsenal nello scorso turno, il Leeds si fa male da solo. Anche contro il Chelsea, infatti, la squadra di Marsch va subito sotto e, di nuovo, si trova a dover affrontare gran parte del match in inferiorità numerica. L'espulsione di James compromette una gara già partita col piede sbagliato, visto che i Blues passano al 4' con Mount. La restante parte della gara per la squadra di Tuchel è un monologo che serve ad arrotondare il risultato, con i gol di Pulisic al 55' e del redivivo Lukaku, terzo gol consecutivo per lui. I londinesi vincono dunque 3-0 e tornano a + 4 sui Gunners, facendo un ulteriore passo verso la Champions.

LEICESTER-NORWICH 3-0

In una partita dall'importanza relativa, le Foxes si regalano una serata di festa e dominano il Norwich, già retrocesso in Championship. Il finale è 3-0, con la doppietta di Vardy e il gol di Maddison. Gli ospiti colpiscono un palo nella prima frazione con Pukki, ma devono subire l'ennesima sconfitta della loro stagione, la venticinquesima. Per la squadra di Rodgers si tratta di 3 punti buoni per salire in decima posizione. Tra alti, soprattutto in Europa, e bassi, la stagione del Leicester è tutto sommato da ritenersi deludente, visto che il settimo posto, utile per la Conference League, è distante ben 10 punti.

WATFORD-EVERTON 0-0

Le motivazioni erano tutte dalla parte dei Toffees, ma gli uomini di Lampard non vanno oltre uno scialbo 0-0 in casa del già retrocesso Watford. La squadra di Liverpool dovrà ancora patire per guadagnarsi la permanenza nella massima serie inglese. A Vicarage Road, gli ospiti scagliano solo 4 tiri verso la porta avversaria e si rendono poco pericolosi, una costante di questa stagione in cui hanno segnato solo 37 reti. Fortuna che le rivali dietro stentano, così Richarlison e compagni possono gestire un vantaggio di 2 punti sul Leeds, che ha giocato anche una partita in più.

