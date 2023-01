Premier League: il Chelsea torna alla vittoria, Isak lancia il Newcastle

PREMIER LEAGUE

Lo svedese torna in campo e regala l’1-0 alle Magpies. Vittoria di misura anche dei Blues, che sconfiggono 1-0 il Crystal Palace

© Getty Images Domenica di Premier League, con la 20a giornata che vede il Chelsea battere 1-0 il Crystal Palace e tornare alla vittoria grazie al gol di Kai Havertz (64’). Tre punti anche per il Newcastle che piega 1-0 il Fulham al St James' Park, dove Mitrovic al 69’ sbaglia goffamente un rigore e Isak segna il gol vittoria all’89’. Sono ora quindici le giornate senza sconfitta per i Magpies, che ora sono a -6 dall’Arsenal. Il Chelsea invece sale a 28 punti.

CHELSEA – CRYSTAL PALACE 1-0

Vittoria preziosa per il Chelsea che batte per 1-0 il Crystal Palace e torna ad assaporare i tre punti. Le Eagles partono forte con una conclusione pericolosa di Olise che al 27’ trova un attento Kepa. Alla mezz'ora ci prova invece Thiago Silva dalla distanza, ma Guaita para senza problemi. Alla fine del primo tempo, il portiere degli ospiti dice di no anche a Ziyech, ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato. Al 64’, infatti, il marocchino crossa in area dove pesca libero Kai Havertz, che di testa segna l’1-0. All’86’ gli ospiti vanno vicini al pareggio, ma il tentativo dalla distanza di Doucoure viene respinto da Kepa. Ora il Chelsea sale a 28 punti, agganciando momentaneamente il Liverpool, mentre resta a 22 il Crystal Palace.

NEWCASTLE – FULHAM 1-0

Gara intensa e piena di emozioni al St James' Park, che vede il Newcastle vincere 1-0 contro il Fulham per tre punti che sanno di rincorsa al titolo. Al 5’ è Longstaff a far assaporare la gioia del gol ai tifosi di casa, ma un difensore ribatte il suo tentativo sulla linea. Il primo tempo è un monologo delle Magpies, che però non riescono a trovare la via della rete. All’inizio della ripresa Newcastle ancora vicino al vantaggio con Schär, ma lo svizzero vede il suo tiro schiantarsi contro la traversa. Al 67’ il Var assegna un rigore al Fulham, ma sul dischetto Mitrovic cade e tocca inavvertitamente il pallone per due volte: la sfera si insacca comunque in rete, ma il gol è annullato. Al 71’ fa il suo ritorno in campo, dopo un lungo infortunio, Alexander Isak, che ci mette poco a far esplodere lo stadio. Facile il suo tap-in per l’1-0 all’89’, che vale il -6 dall’Arsenal e la quindicesima partita il Premier League senza sconfitta. Il ko invece costringe il Fulham a restare a 31 punti, alle spalle del Tottenham.