Premier League: Chelsea fermato al 97', non basta Lukaku

INGHILTERRA

La doppietta del belga non evita il 2-2 interno con il Wolverhampton. Watford retrocesso in Championship

Nella terzultima giornata di Premier League, il Chelsea si fa fermare nel finale dal Wolverhampton. A Stamford Bridge finisce 2-2, con i gol di Trincão al 79' e Coady al 97' che vanificano la doppietta (rigore al 56' e destro dal limite al 58') di un rinato Romelu Lukaku: Tuchel non riesce a blindare il terzo posto. Il Watford è la seconda squadra retrocessa in Championship dopo il ko per 1-0 in casa del Crystal Palace. Getty Images

CHELSEA-WOLVERHAMPTON 2-2

Beffa finale per il Chelsea: nel giorno della prima partita con la nuova proprietà, i Blues sprecano due gol di vantaggio negli ultimi 20 minuti e si fanno recuperare dal Wolverhampton, centrando un pareggio che complica la corsa alla prossima Champions League. A Stamford Bridge, i Blues costruiscono la prima vera occasione al 9', quando Werner impegna José Sà, attento sul diagonale sinistro del tedesco. Al 34', l'ex Lipsia si vede anche annullare un potenziale gol per fallo su Saiss: stessa sorte per Loftus-Cheek, che sblocca sugli sviluppi di calcio d'angolo ma da posizione di fuorigioco, prontamente rilevata dal Var. Prima dell'intervallo, ci prova anche Lukaku, che si gira sul destro colpendo però debolmente e facilitando la parata di José Sà, mentre poco prima del fischio di chiusura di metà gara Ait Nouri sbaglia tutto solo davanti a Mendy. Nella ripresa, però, il Chelsea passa subito: Lukaku ruba palla a Saiss che lo stende sulla linea dell'area di rigore, con il belga che dal dischetto non sbaglia e fa 1-0 al 56'. Due minuti dopo, l'ex Inter trova anche il raddoppio con un destro dal limite sull'assist in verticale di Pulisic. Sembra finita, ma la partita si riapre al 79': Trincão, entrato da appena due minuti, converge verso il centro e col sinistro insacca, firmando il 2-1. Proprio al 97', arriva la doccia fredda per Tuchel: Coady impatta di testa il cross di Chiquinho e batte Mendy, firmando il 2-2 che inguaia il Chelsea.

CRYSTAL PALACE-WATFORD 1-0

La seconda squadra a retrocedere matematicamente in Championship è il Watford. Solo la differenza reti teneva in gioco gli Hornets, che perdono però 1-0 in casa del Crystal Palace. Il match si sblocca al 31' grazie al rigore di Zaha, che punisce il tocco di mano in area di Kamara. Prima dell'intervallo, Guehi sfiora il 2-0 per le Eagles, che colpiscono anche un palo dopo l'ora di gioco con Edouard. Al 69', gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Kamara e la partita si chiude di fatto con largo anticipo: il Watford saluta la Premier League.

BURNLEY-ASTON VILLA 1-3

L'Aston Villa di Steven Gerrard batte 3-1 e inguaia il Burnley, che ora vede da vicino lo spettro della retrocessione. Dopo mezz'ora, i Villans sono già sul 2-0 grazie ai gol di Ings, che non sbaglia solo davanti a Pope, e Buendia, il cui tiro deviato sorprende il portiere di casa, poi è il solito Watkins, ad inizio ripresa, a chiudere i giochi con un poderoso colpo di testa (52'): inutile il gol a tempo scaduto di Cornet. Con questo 3-0, il Burnley resta a quota 34, a +2 sull'Everton terzultimo che ha però due partite in meno: la zona calda è vicinissima. L'Aston Villa, invece, sale a 43 punti: nel prossimo turno, Gerrard affronterà il suo Liverpool in piena corsa per il titolo.

BRENTFORD-SOUTHAMPTON 3-0

Il Brentford non sbaglia e batte 3-0 il Southampton, blindando un posto nella prossima Premier League. Il club neopromosso trova due gol in due minuti: al 13', Jansson porta in vantaggio i padroni di casa, mentre poco dopo Eriksen serve Wissa che raddoppia. A chiudere definitivamente i giochi è Ajer, che al 79' sfrutta l'assist di Norgaard e fa 3-0, mandando in archivio il match. Il Brentford sale a 43 punti e stacca proprio i Saints, non ancora totalmente al sicuro da sorprese finali per quanto riguarda la salvezza.

