Premier League, altro pari per il Liverpool: il Newcastle ferma i Reds

INGHILTERRA

Con Tottenham-Fulham rinviata per Covid, gli occhi degli appassionati di Premier League sono tutti sul Liverpool capolista, che però non va oltre lo 0-0 in casa del Newcastle. Il match del St. James Park è più equilibrato di quanto previsto: diverse le occasioni da una parte e dall’altra, decisivi i due portieri, Alisson e Darlow. Con il punto conquistato, i Reds si portano a +3 sul Manchester United, che però ha una partita in meno.

NEWCASTLE-LIVERPOOL 0-0

Termina con un pareggio senza reti l’ultima partita di Premier League dell’anno solare 2020, una sfida che conferma la difficoltà dei Reds nella gestione di impegni eccessivamente ravvicinati. Nulla da togliere ai Magpies, il cui piano partita prevede una partenza con i giri motore altissimi: non è un caso che, nel primo quarto d’ora, Callum Wilson si avvicini per ben due volte in maniera molto pericolosa alla porta difesa da Alisson, ma prima il portiere brasiliano e poi il connazionale Fabinho evitano il peggio. Superato lo spavento, i Reds iniziano a macinare gioco e al 34’ sfiorano il gol con Salah, ma la conclusione dell’egiziano è brillantemente respinta da Darlow. Il portiere dei padroni di casa si ripete con un intervento ancor più difficile nel recupero del primo tempo, neutralizzando il colpo di testa a botta sicura di Roberto Firmino.

Nella ripresa, complici il freddo e la stanchezza, nessuna delle due squadre riesce a mantenere stabilmente il pallino del gioco, procedendo a folate. Le occasioni più pericolose arrivano nel finale: al 79’ Clark, sugli sviluppi di un calcio piazzato, sembra indovinare l’angolo giusto con un colpo di testa ma trova la splendida respinta di Alisson, un minuto dopo Mané prova ad approfittare di un rimpallo favorevole a due passi dalla linea, ma viene anticipato dal provvidenziale intervento di Schar, che salva il risultato. All’88’ l’ultima opportunità per i Reds è un colpo di testa di Firmino, ma Darlow salva ancora e il punteggio non cambia più. Il Liverpool sale così a 33 punti, +3 rispetto al Manchester United che però ha una partita in meno. Il Newcastle va invece a 19 e aggancia il Crystal Palace al quattordicesimo posto.

TOTTENHAM-FULHAM rinviata

La decisione è arrivata praticamente a ridosso del calcio d’inizio programmato (tanto da scatenare l’irritazione via social di Josè Mourinho), ma alla fine il rinvio della sfida in casa degli Spurs si è rivelato inevitabile. Troppi i casi di Covid-19 nel gruppo squadra del Fulham, estremamente rischioso scendere in campo nel match che avrebbe dovuto introdurre il mercoledì di Premier League. Quello fra il Tottenham e i Cottagers è quindi il terzo incontro rinviato nella stagione del massimo campionato inglese, il secondo nel giro di quarantott’ore dopo Everton-Manchester City. La preoccupazione cresce ora su due fronti: da una parte per la salute (non solo quella degli sportivi) a causa della nuova impennata di contagi, dall’altra per la necessità di trovare delle date per i recuperi in un calendario ipercompresso e inevitabilmente intasato.