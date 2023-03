Premier: il Tottenham di Conte beffato al 93' dal Southampton

INGHILTERRA

Il rigore di Ward-Prowse vale il 3-3 nel recupero, niente terzo posto per gli Spurs. Aston Villa e Leeds battono Bournemouth e Wolverhampton

© Getty Images Nella ventottesima giornata di Premier, il Tottenham viene ripreso sul 3-3 in casa del Southampton nel finale. Non bastano i gol di Porro nel recupero del primo tempo, Kane (65') e Perisic (75'): Adams (46'), Walcott (77') e il rigore di Ward-Prowse al 93' beffano Conte. Netta vittoria per 3-0 dell'Aston Villa sul Bournemouth, colpo salvezza del Leeds, che si impone 4-2 sul campo del Wolverhampton. Finisce 1-1, invece, tra Brentford e Leicester.

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 3-3

Beffa clamorosa al St Mary's Stadium: il Tottenham subisce il 3-3 nel recupero in casa del Southampton. Il match è condizionato, soprattutto nel primo tempo, dai numerosi infortuni, due per parte. Tra gli uomini di Conte, sono costretti ad abbandonare Richarlison e Davies, sostituiti da Kulusevski e Perisic, mentre tra i Saints escono Bella-Kotchap e Bednarek: al loro posto Salisu e Maitland-Niles. Proprio all'inizio del lunghissimo recupero, passano gli Spurs: Son allarga per Pedro Porro, che con un potentissimo destro sotto la traversa batte Bazunu. Alla prima occasione della ripresa, però, i padroni di casa pareggiano grazie ad Adams, che sfrutta al meglio l'assist di Walcott per segnare in tap-in con l'aiuto del palo. Al 65', però, Kulusevski crossa al centro e Kane, di testa, fa 2-1. Il tris che sembra chiudere i giochi arriva dieci minuti dopo con il sinistro di Perisic, ma due giri d'orologio dopo Walcott fa 3-2 e riapre i giochi con il sinistro in area sfruttando la sponda di testa di Mara. Nel finale, gli Spurs sembrano reggere, ma nel recupero Sarr provoca il rigore del 3-3: Ward-Prowse non sbaglia al 93'. Il Tottenham non riesce a salire a 51 punti, restando a quota 49 al quarto posto: niente sorpasso momentaneo allo United. I Saints, invece, si portano a 23, ma restano ultimi.

WOLVERHAMPTON-LEEDS 2-4

Match intensissimo al Molineux: il Leeds vince 4-2 in casa del Wolverhampton compiendo un passo fondamentale nella corsa salvezza dopo un finale più che movimentato. Eppure, al 62' la partita è sul 3-0 in favore degli ospiti grazie a Harrison (6'), Ayling (49') e Kristensen, che appena entrato fa tris dopo lo scoccare dell'ora di gioco. Al 65', però segna Jonny (che poi lascia i padroni di casa in dieci all'82'), mentre otto minuti dopo Cunha riapre ufficialmente i giochi. Finale nervoso: Rodrigo chiude i giochi al 97', un lungo controllo al Var tiene in tensione tutto il Molineux e Matheus Nunes si fa espellere dalla panchina. Il Leeds sale però a quota 26, portandosi proprio a -1 dai Lupi ed allontanandosi dalla zona retrocessione.

BRENTFORD-LEICESTER 1-1

Finisce 1-1 tra Brentford e Leicester: i padroni di casa passano in vantaggio al 32' con Jensen, mentre ad inizio ripresa, precisamente al 52', Barnes pareggia i conti. Nel finale, Baptiste lascia i suoi in inferiorità numerica prendendo due cartellini gialli in tre minuti (89' e 92'), ma gli ospiti non riescono ad approfittarne per vincere. Un pareggio che non può fare felici le Foxes, che salgono a quota 25, ma solo a +1 e con una partita in più sul terzultimo posto del West Ham. Ormai tranquillo, invece, il Brentford, che di punti ne ha 42: è decisamente più vicina l'Europa che la zona retrocessione.

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH 3-0

L'Aston Villa batte 3-0 il Bournemouth centrando il quarto risultato utile consecutivo. Partita che si apre subito con il gol di Douglas Luiz, ma il match si chiude soltanto nel finale e nel giro di 9 minuti: tra l'80' e l'89', infatti, Ramsey e Buendia chiudono i giochi, consentendo ai padroni di casa di salire a 38 punti. Il Bournemouth, invece, resta a 24, a pari punti con il West Ham.

