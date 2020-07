Premier, Chelsea-Norwich 1-0: a Lampard basta Giroud

INGHILTERRA

Nell’anticipo della 36esima giornata di Premier League (la terzultima) il Chelsea batte in casa 1-0 il Norwich già retrocesso e consolida la propria terza posizione. Un primo tempo assolutamente dominato dai Blues porta al vantaggio a opera di Giroud, proprio poco prima dell’intervallo. La ripresa viene semplicemente gestita dagli uomini di Lampard, che non affondano il colpo e amministrano il successo di misura. La qualificazione alla Champions è sempre più vicina.

Alla fine i tre punti per il Chelsea sono comunque arrivati, nonostante qualche difficoltà in più rispetto al pronostico iniziale. Al 3’ un tuffo di testa di Loftus-Cheek termina a lato, sul bel cross di Azpilicueta dalla destra. Al 20’ Giroud non accetta il regalo di Godfrey, concludendo debolmente tra i guantoni di Krul. Al 27’ un mancino a rimorchio di prima intenzione da parte di Pulisic, sull’assist di Marcos Alonso dalla sinistra, rimbalza sull’esterno della rete. Lo stesso calciatore statunitense aggancia in area col sinistro il cross di Rudiger e si gira col mancino: botta, deviata, alta sopra la traversa da Krul. Sul successivo calcio d’angolo, Zouma colpisce di testa: pallone di pochissimo a lato. Il vantaggio meritato dei Blues arriva in pieno recupero del primo tempo: cross dalla sinistra di Pulisic e tuffo di testa vincente di Giroud. Norwich piegato all’ultimo respiro della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Chelsea decide di amministrare la situazione senza affondare più di tanto il colpo. Azpilicueta sfiora la traversa con un sinistro a giro dal limite, poi Giroud in torsione colpisce alto il pallone con la nuca sul suggerimento dello spagnolo. Tante occasioni per mettere la sfida in ghiaccio, ma anche tante imprecisioni, come quella ancora di Giroud su traversone dalla destra di Willian. In ogni caso tutto questo ai Blues basta e avanza per riscattare il ko a Sheffield e per blindare il terzo posto; Leicester e Manchester United, che giocheranno giovedì, sono ora a -4. Ottava sconfitta consecutiva in campionato per il Norwich, già sicuro di disputare la Championship nella prossima stagione.