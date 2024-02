Olanda: Promes condannato a 6 anni di carcere per traffico di cocaina

LA SENTENZA

L'attaccante ex Ajax e Siviglia gioca nello Spartak Mosca ed eviterà la prigione: la Russia non ha un trattato di estradizione con i Paesi Bassi

© Getty Images Un tribunale olandese ha condannato Quincy Promes, calciatore dello Spartak Mosca ed ex giocatore di Ajax e Siviglia, a sei anni di carcere per il suo coinvolgimento nel traffico illegale di oltre 1.350 chili di cocaina in due spedizioni che viaggiavano dal Brasile al porto belga di Anversa nel gennaio 2020. La procura olandese aveva chiesto nove anni di prigione per il 32enne attaccante che si trova attualmente in Russia, dove gioca nello Spartak dal 2021. Finché rimarrà a Mosca, Promes eviterà il carcere: la Russia, infatti, non ha un trattato di estradizione con i Paesi Bassi.

L'imputato non ha partecipato al procedimento giudiziario perché, secondo ai suoi avvocati, ha dato priorità ai suoi "obblighi lavorativi" rispetto alle indagini penali. A causa della sua mancata collaborazione con la giustizia, la polizia non ha mai potuto interrogarlo sui fatti di cui è accusato e oggi il tribunale lo ha condannato in contumacia e sulla base delle prove raccolte dagli investigatori, anche se la sua difesa ha sempre negato le sue accuse. Secondo l'accusa Promes e un altro sospettato, anch'egli condannato a 6 anni di carcere, sono colpevoli di "aver importato, esportato, trasportato e posseduto 1.362,9 chili di cocaina nascosti in un carico di sale marino proveniente dal Brasile" e di aver distribuito la droga in due container per spostarla via nave fino al porto di Anversa.

Il Criminal Intelligence Team (TCI) della polizia olandese ha ricevuto informazioni secondo cui Promes era coinvolto nel traffico di cocaina, possedeva telefoni crittografati e aveva investito 200.000 sterline nell'attività illegale, quindi hanno deciso di avviare un'indagine penale sul calciatore originario di Amsterdam.

PROMES CONDANNATO NEL 2023 PER AVER PUGNALATO UN CUGINO

Non è una novità per Promes avere a che fare con la giustizia del suo paese. L'anno scorso il calciatore è anche condannato a un anno e mezzo di prigione per aver pugnalato e "causato gravi lesioni fisiche" al ginocchio di cugino durante una festa di famiglia nel luglio 2020. L'imputato ha presentato ricorso contro questa sentenza e, in un causa civile la scorsa settimana, è stato stabilito che Promes dovrà risarcire la vittima.

Vedi anche Calcio estero Quincy Promes condannato a 18 mesi di carcere per aver accoltellato il cugino