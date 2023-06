Messi a Rosario per l’addio al calcio di Maxi Rodriguez: accoglienza da Re e tripletta

IN ARGENTINA

La Pulga è entrato in campo tra l'ovazione dei tifosi e i fuochi d'artificio, poi lo show sul campo

Leo Messi è tornato a casa sua, a Rosario, che nel giorno del trentaseiesimo compleanno lo ha accolto come un Re. Il campione argentino dell’Inter Miami ha partecipato alla partita di addio al calcio di Maxi Rodriguez, vecchio compagno in Nazionale, e al momento del suo ingresso in campo ha mandato letteralmente in delirio il pubblico dello stadio Marcelo Bielsa, che gli ha manifestato ancora una volta il proprio amore dopo il Mondiale vinto da protagonista con l'Argentina lo scorso dicembre.

Era la partita dell’addio al calcio di Maxi Rodriguez, ex di Liverpool e Atletico Madrid che ha legato il suo nome soprattutto al Newell's Old Boys (la squadra di Rosario dove Leo giocò da bambino), ma il vero protagonista della serata è stato il numero 10, che con indosso la maglia albiceleste dell’Argentina ha trasformato il match di addio dell'ormai ex centrocampista in un vero e proprio show.

Pronti via l’ex Barcellona ha sbloccato il risultato con un calcio di punizione perfetto all'incrocio dei pali, poi ha segnato altre due reti, firmando una tripletta nel giorno del suo compleanno. La partita, a cui hanno partecipato tanti altri campioni del presente e del passato come Trezeguet, Di Maria, Paredes, Cambiasso, Banega, Gago e l'attuale ct Scaloni, si è conclusa 4-2 per l’Argentina, per cui il quarto gol è stato messo a segno da Batistuta su rigore.

