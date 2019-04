Madrid, film porno nel parcheggio del Wanda Metropolitano

29/04/2019

Il Wanda Metropolitano , si sa, è uno degli stadi più caldi d'Europa. Talmente "caldo" che il produttore hard "Torbe" ha deciso di girare un film porno di ben 16 minuti nel parcheggio dell'impianto sportivo , autentico "tempio" dell'Atletico Madrid. Una "profanazione a luci rosse" che ha subito fatto il giro del Web, indignando i tifosi dei Colchoneros e non solo.

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, le riprese della clip porno sono state effettuate in pieno giorno e poi sono state pubblicate sul sito del produttore con una didascalia che lascia poco spazio a dubbi o perplessità sulla location. "Una nuova puntata della serie Sex in Public. In questa occasione vi presentiamo una scena al Wanda Metropolitano di Madrid con alcuni 'problemi tecnici' - si legge nel testo che accompagna il video -. Spero che questa scena folle ti piaccia".