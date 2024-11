Ligue 1: tonfo del Monaco in casa con l’Angers, che assist al Psg

MONACO-ANGERS 0-1

Tonfo a sorpresa del Monaco, che in casa viene sconfitto 1-0 dall’Angers. Nella prima frazione di gioco i ritmi sono piuttosto bassi, con i padroni di casa che faticano a aumentare ritmo ed intensità nei minuti iniziali. I bianconeri si difendono piuttosto compatti, cercando di sfruttare gli errori avversari per ripartire. La squadra di Dujeux sembra più in palla rispetto alla formazione di casa, e a pochi istanti dalla mezzora stappa addirittura la partita: al 29’ Allevinah apparecchia al limite dell’area per Aholou, che fa partire il sinistro perfetto per battere Majecki. Nel quarto d’ora finale del primo tempo i monegaschi accennano la reazione, senza però riuscire a pareggiare i conti: l’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 all’intervallo. Hutter getta nella mischia Ben Seghir in avvio di ripresa per aumentare il peso offensivo della squadra, con i biancorossi che iniziano a prendere in mano il pallino del gioco a lunghi tratti. Nonostante il dominio totale e le svariate occasioni da gol (soprattutto la chance di Embolo al 69’) la squadra del Principato non riesce a sfondare, con gli ospiti che portano a casa una vittoria preziosissima. Vince 1-0 l’Angers e sale a 10 punti, staccandosi almeno momentaneamente dalla zona play-out. Fermo invece a 20 il Monaco, che ora rischia che il Psg scappi via a +6.