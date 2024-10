Ligue 1: pari senza reti, il Lille ferma il Monaco

L'8a giornata della Ligue 1 si apre con un risultato tutt'altro che positivo per il Monaco, che viene fermato sullo 0-0 dal Lille in un match avaro d'emozioni. Hutter e i suoi salgono così a 20 punti e domani potrebbero essere agganciati in vetta dal Psg, in caso di vittoria sullo Strasburgo nel match delle 21. Gara poco entusiasmante quella del Louis II: Chevalier salva più volte la sua porta, l'ultima al 91' contro un Monaco in dieci (espulso Teze).