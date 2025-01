Ligue 1: il Psg ribalta il Lens e vince 2-1

LENS-PSG 1-2

Quarta vittoria di fila per il Psg, che solo nel finale e in rimonta batte (2-1) un Lens che sull'1-0 sfiora il colpaccio, visto che si vede annullare il possibile 2-0. A portare in vantaggio i giallorossi è l'ex Fiorentina Mbala Nzola: al 36', l'angolano raccoglie una ribattuta da corner e buca Donnarumma sul primo palo. E, tra il 57' e il 59', la partita cambia totalmente: l'attaccante in passato ai viola segna il raddoppio, annullato per possibile fuorigioco. Dal potenziale 2-0 (graziato Donnarumma che si era fatto passare il pallone in mezzo alle gambe) si arriva all'1-1, perché un altro ex Serie A, Fabian Ruiz, rimette tutto in parità: Barcola vince il contrasto con Sarr e mette dentro per il giocatore passato anche dal Napoli, che di destro insacca. Ma Barcola non si accontenta e, all'86', torva una rete decisiva per la partita e potenzialmente anche per il campionato: Neves serve il talento dei parigini, che conclude sotto la traversa e firma il 2-1. Nel successo c'è anche la firma di Donnarumma, che sul pareggio mura Gradit dal limite. Il Psg ha 46 punti sui 54 a disposizione: una marcia praticamente inarrestabile. Resta a quota 27, invece, il Lens, sempre più lontano dalla zona Champions.