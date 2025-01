Ligue 1: il Monaco crolla in casa del Montpellier, il Lille piega il Nizza ed è terzo

MONTPELLIER-MONACO 2-1

Colpaccio salvezza del Montpellier, che in rimonta supera 2-1 il Monaco grazie alla doppietta di Al-Taamari. Nel corso della prima frazione di gioco i monegaschi dominano in lungo e in largo, creando numerose occasioni da gol e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Dopo la mezzora gli ospiti stappano la partita, grazie all’incornata del tedesco Kehrer su assist di Camara al 32’. Il Monaco chiude i primi quarantacinque minuti con un vantaggio quasi striminzito, solamente 1-0. Gli uomini di Hutter partono bene anche dopo l’intervallo, ma a sorpresa al 55’ arriva la rete del pareggio: zampata vincente con il destro da pochi passi di Al-Taamari, che riporta la sfida in equilibrio. I biancorossi sembrano avere la forza e le idee per riportarsi in vantaggio, ma i padroni di casa si difendono bene. All’82’ arriva la doccia gelata per i monegaschi: Nordin innesca nuovamente Al-Taamari, che completa la rimonta realizzando la sua doppietta personale da tre punti. Il Monaco rimane bloccato a 31 punti in classifica, mentre con questo 2-1 il Montpellier trova punti pesantissimi in chiave salvezza, agganciando il Le Havre in penultima posizione.