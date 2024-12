Ligue 1: il Psg frena in casa dell’Auxerre, David trascina il Lille

AUXERRE-PSG 0-0

Solo un pareggio per il Psg, che in casa dell’Auxerre non va oltre lo 0-0. Dominio totale nel corso del primo tempo per la squadra di Luis Enrique, che inizia ad occupare stabilmente la metà campo avversaria e a tentare numerose conclusioni verso la porta. Il portiere Donovan Leon para di tutto per tenere in vita i padroni di casa, che dopo i primi quarantacinque minuti sono ancora sullo 0-0. Nella ripresa le cose non cambiano, con i parigini che aumentano la pressione e l’intensità. Vitinha sfiora l’1-0 al 69, ma il suo destro si stampa sulla traversa. Gli ospiti provano in tutti i modi a vincerla, ma Leon è insuperabile in una serata da protagonista assoluto, per difendere lo 0-0 fino al triplice fischio. Il Psg sale a 34 punti in classifica, ancora imbattuto e in vetta. Auxerre ora a 20 punti, al momento ottavo.