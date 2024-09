Ligue 1, il Monaco vince al 98’ contro il Montpellier, David scatenato nel tris del Lille

FRANCIA

Nella sesta giornata di Ligue 1 vince all'ultimo respiro il Monaco, che resta ancora in vetta con il 2-1 sul Montpellier in rimonta. Apre Nzingoula al 16', poi Balogun al 32' pareggia i conti e Camara al 98' segna il gol partita. Bella vittoria per il Lille, che sul campo del Le Havre trionfa 3-0 grazie a una prestazione strepitosa di Jonathan David (tripletta per il canadese). Termina in pareggio e a reti bianche 0-0 Lens-Nizza.

MONACO-MONTPELLIER 2-1

Vittoria all’ultimo respiro per il Monaco, 2-1 in casa contro il Montpellier. I monegaschi partono subito molto bene, ma poco dopo il quarto d’ora di gioco vanno sotto nel punteggio: Adams innesca Nzingoula al 16’, che batte Kohn e fa 1-0. La squadra di Hutter non si disunisce, e dopo un altro quarto d’ora riesce a riportare l’incontro in equilibrio: combinazione vincente tra le due punte Embolo e Balogun, con lo svizzero che serve l’assist per l’1-1 dello statunitense (risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi). Per tutto il secondo tempo i biancorossi premono forte sull’acceleratore, ma non riescono mai a trovare l’imbucata giusta per colpire. All’85’ Savanier colpisce un palo, ma il peggio per gli ospiti deve ancora arrivare: al 92’ Coulibaly viene espulso per doppia ammonizione, accendendo di fatto il finale di partita. Quando tutto sembra ormai perduto per il Monaco ecco che grazie all’uomo in più arriva il gol partita: secondo assist di Embolo, questa volta per Camara, che al 98’ regala i tre punti a Hutter. Vince il Monaco 2-1 e vola a 16 punti, agganciando nuovamente il Psg in vetta. Fermo a quota 4 il Montpellier, terzultimo.

LE HAVRE-LILLE 0-3

Aggancia il quarto posto il Lille, che travolge il Le Havre in trasferta 3-0 grazie ad uno straordinario Jonathan David. Primo tempo perfetto degli ospiti, che poco dopo la mezzora sono già avanti di due reti: al 23’ Sahraoui innesca l’attaccante canadese, che segna l’1-0 all’angolino. Dodici minuti più tardi il binomio si ripete: ancora assist di Sahraoui e doppietta personale di David, che indirizza la partita. Nel secondo tempo i padroni di casa scendono in campo con più cattiveria, ma a poco meno di un quarto d’ora dal termine crollano definitivamente. Questa volta è Zhegrova ad apparecchiare per David, che infila per la terza volta Desmas e si porta a casa il pallone, per il 3-0 finale. Il Lille sale a 10 punti in classifica, al quarto posto momentaneo. Resta invece fermo a quota 6 il Le Havre, non troppo lontano dalla zona retrocessione.

LENS-NIZZA 0-0

Prima spreca e poi si salva il Lens, che in casa contro il Nizza non va oltre lo 0-0. Un primo tempo dominato in lungo e in largo dai Sangueoro, che costruiscono una quantità enorme di occasioni da rete. I rossoneri sono quasi inermi di fronte alla supremazia avversaria, ma in qualche modo riescono ad arrivare fino al quarantacinquesimo minuto senza subire gol. Nel secondo tempo i ritmi calano drasticamente, con gli ospiti che iniziano a prendere fiducia. La squadra di Haise inizia a spaventare prepotentemente quella di Will Still, e all’84’ arriva anche l’episodio che accende il finale: secondo giallo per Zaoury, che lascia in dieci uomini i giallorossi. Nel finale si deve superare Samba per proteggere lo 0-0, così come accaduto nella prima frazione con l’altro estremo difensore Bulka. Finisce in parità: il Lens sale a 10 punti in quinta posizione, due in più rispetto agli 8 del Nizza, sesto.