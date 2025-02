Ligue 1: il Marsiglia rimonta il Lione, De Zerbi rovina l’esordio di Fonseca

MARSIGLIA-LIONE 3-2

Con un solo punto conquistato nelle ultime due gare di campionato, il Marsiglia accoglie al Velodrome il Lione, nella sfida di cartello della 20ª giornata di Ligue 1. Sulla panchina dell’OL fa il suo debutto Paulo Fonseca, chiamato a esordire contro un altro ex Milan come Roberto De Zerbi, cresciuto nelle giovanili rossonere. Il primo tempo non regala grandi occasioni da gol e si chiude infatti a reti inviolate, con gli ospiti che riescono poi a sbloccare il risultato a inizio ripresa. A segnare la prima rete sotto la guida del tecnico portoghese è Tolisso, pescato magnificamente dall’assist di Cherki. Il Lione si porta così sull’1-0, ma al 61’ viene subito ripreso dal pareggio di Greenwood. L’inglese si conferma l’indiscusso trascinatore del Marsiglia, trovando il suo quattordicesimo gol stagionale. L’OM mette quindi la freccia tre minuti più tardi e passa in vantaggio 2-1 con Rabiot, bravo a superare Lucas Perri di testa, dopo l’intelligente sponda aerea di Højbjerg. L’ex centrocampista della Juventus torna poi protagonista al 70’, quando provoca però un calcio di rigore per il Lione: punito un fallo di mano, con Lacazette che trasforma quindi il penalty nel 2-2. Le emozioni non sono però finite, visto che Luis Henrique fissa il 3-2 finale per il Marsiglia all’85’, valorizzato dal perfetto cross di altro ex Serie A come Lirola. Grazie a questo risultato la squadra di De Zerbi sale a 40 punti e resta a -10 dal Psg capolista. Esordio amaro invece per Fonseca: il suo Lione deve accontentarsi di rimanere a 30 punti, ai margini della zona Europa.