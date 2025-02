Ligue 1: il Marsiglia regola l’Angers, poker del Lione con il Reims

ANGERS-MARSIGLIA 0-2

Altri tre punti per il Marsiglia, corsaro per 2-0 in casa dell’Angers. De Zerbi lancia subito il nuovo acquisto Bennacer dal primo minuto, con l’OM che prendere le redini della partita già nelle prime fasi. Il dominio totale degli ospiti non porta però al vantaggio, con i bianconeri che si chiudono e riescono a resistere: al termine dei primi quarantacinque minuti il punteggio è ancora a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa il Marsiglia aumenta ancor di più pressione e intensità, e al 69’ trova dopo svariati tentativi la rete del vantaggio: corner perfetto di Gouiri e incornata vincente del solito Adrien Rabiot. Meno di cinque minuti più tardi l’OM mette la pratica in archivio, grazie ad un contropiede micidiale: ancora Gouiri decisivo, con il secondo assist di serata per il 2-0 finale di Maupay al 73’. Con questa vittoria il Marsiglia sale a 43 punti, secondo e a +6 sul Monaco terzo. Fermo a 23 punti l’Angers, in tredicesima posizione.