Ligue 1: colpo del Lione a Nizza, Reims in crisi nera

NIZZA-LIONE 0-2

Colpo esterno del Lione, che alla prima del post Fonseca (squalificato nove mesi per il contatto con l’arbitro nel turno precedente) si impone per 2-0 sul campo del Nizza. Nel corso del primo tempo i rossoneri dominano in lungo e in largo, tentando spesso la conclusione verso la porta avversaria. L’occasione più nitida capita sulla testa di Laborde al 32’, ma non porta al vantaggio. Le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità e senza marcature, ma le cose cambiano dopo l’intervallo: l’OL sposta l’inerzia dalla sua parte, iniziando a gestire il possesso del pallone. Al 78’ gli ospiti mettono il muso avanti: assist di Almada per l’1-0 di Ryan Cherki. Dopo il gol incassato gli uomini di Nalis vanno a un soffio dal pari, ma all’83’ arriva il colpo del ko: ancora Almada protagonista, questa volta con l’invenzione per il raddoppio di Nuamah. Vince il Lione 2-0 e sale a 42 punti in classifica, infiammando la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: cinque squadre in sette punti dalla seconda alla sesta, tra cui il Nizza, fermo a 46 in terza posizione.