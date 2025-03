Ligue 1: il Psg batte 4-1 il Rennes e scappa a +16 sul Marsiglia

Prosegue il cammino dominante in Ligue 1 del Psg, che batte 4-1 il Rennes nel match valido per la 25ª giornata. I parigini espugnano il Roazhon Park grazie alle reti di Barcola, Gonçalo Ramos e Dembélé (doppietta) e rafforzano la propria leadership in vetta alla classifica: i punti di vantaggio sul Marsiglia di De Zerbi crescono infatti a 16, in attesa della gara tra OM e Lens. Ennesima prova di forza per i campioni di Francia.