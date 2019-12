Ligue 1: il Psg vince a Saint-Étienne e vola a +7 sul Marsiglia

LIGUE 1

Il Psg prende un buon margine di distanza dal Marsiglia secondo. Gli uomini di Tuchel vincono 4-0 sul campo del Saint-Étienne e volano così a +7 dall’OM. Il match viene deciso già nel primo tempo dalle reti di Paredes (9’) e di Mbappé (43’); Icardi (72’) e di nuovo Mbappé (90’) siglano il poker finale. Successo preziosissimo esterno anche per il Rennes, che passa 1-0 a Lione grazie a Camavinga e si piazza al quarto posto. Bordeaux-Strasburgo 0-1.

SAINT ÉTIENNE-PSG 0-4

Al 3’ una ripartenza sulla corsia di sinistra di Bouanga lo vede accentrarsi e fare partire un tiro a giro che si perde di un soffio sul fondo. Tuttavia, i campioni di Francia si portano in vantaggio al 9’: colpo a botta sicura di Mbappé su cross dalla sinistra di Bernat, ma Perrin salva sulla linea, il pallone si impenna e viene raccolto da Paredes che calcia al volo superando Ruffier. Al 15’ a Mbappé viene annullato un gol per fuorigioco dopo essere scattato in profondità e avere fulminato Ruffier con una conclusione potente sotto la traversa. Un diagonale di Meunier viene ben respinto dal portiere del Saint-Étienne. Sui padroni di casa piove poi sul bagnato al 24’ per un rosso diretto giustissimo per Aholoui, che falcia in pieno Paredes a palla già scaricata. Bouanga ha tra i piedi la clamorosa occasione dell’1-1: l’attaccante si inserisce nello spazio lasciato libero da Diallo, entra in area ma, a tu per tu con Keylor Navas, spara altissimo. Sul fronte opposto arriva quindi il raddoppio dei parigini: verticalizzazione di Neymar che pesca Mbappé, tenuto in gioco da Debuchy. Per l’attaccante francese è un gioco da ragazzi superare Ruffier. Due occasioni ravvicinate di Bouanga potrebbero riaprire i giochi a inizio ripresa, ma nella prima circostanza Navas è bravo in tuffo a deviare in angolo. Neymar scambia con Icardi in area e supera Ruffier con un tocco troppo debole, salvato sulla linea da Perrin. Al 56’ Di Maria gira un cross di Neymar ma il pallone si stampa sul palo alla sinistra di Ruffier. Il Psg colpisce un altro legno, quando Neymar si presenta dal dischetto e spiazza Ruffier ma allarga troppo il piattone con il pallone che colpisce il montante. Il 3-0 è comunque questione di minuti: traversone dalla corsia di sinistra di Kurzawa per Mbappé che non raccoglie, il pallone arriva sul secondo palo dove c’è Icardi che di prima intenzione supera Ruffier. Mbappé cala il poker al 90’ con un diagonale vincente.



LIONE-RENNES 0-1

I detentori della Coppa di Francia ormai non sorprendono più. Dopo l’uscita dall’Europa League chiusa con una vittoria di prestigio sulla Lazio, gli uomini di Stéphan si impongono al Parc Olympique Lyonnais salendo così in quarta posizione e portandosi a un solo punto di distanza dal terzo posto del Lilla (con una partita in meno rispetto ai Mastini). Il gol della quarta vittoria consecutiva per i rossoneri viene messo a segno all’89’ da Camavinga, il quale prende palla, salta due avversari diretti e piega la mano destra di Lopes a fil di palo.



BORDEAUX-STRASBURGO 0-1

Cade abbastanza sorprendentemente il Bordeaux in casa contro lo Strasburgo, al quale basta un gol di Ajorque all’11’ del primo tempo per riuscire a strappare tre punti preziosi al Matmut-Atlantique. L’attaccante calcia un sinistro potente in mischia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lala sulla destra, che non dà scampo a Costil e che decide la partita. Il Bordeaux scivola a -4 dalla quarta posizione occupata dal Rennes; lo Strasburgo si porta invece a due sole lunghezze proprio dalla formazione di Paulo Sousa.