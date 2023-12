Ligue 1: il Nizza perde l'imbattibilità, altro ko del Lione

FRANCIA

Farioli cede 1-0 al Nantes e domenica il Psg può allungare in vetta in caso di vittoria. L'ex squadra di Grosso perde anche con il Lens

© Getty Images La quattordicesima giornata di Ligue 1 è fatale al Nizza di Francesco Farioli, che trova la prima sconfitta stagionale per mano del Nantes, che si impone 1-0 grazie alla rete di Mollet al 25': domenica il Psg può andare a +4 in classifica in caso di successo in casa del Le Havre. Perde anche il Lione, sempre più ultimo a sette punti anche dopo l'esonero di Grosso: passa il Lens per 3-2 (decisiva la doppietta di Frankowski nella ripresa).

LENS-LIONE 3-2

Sempre più ultimo il Lione, che dopo aver esonerato Grosso perde anche contro il Lens in un incontro ricco di reti. Parte bene la formazione ospite, che sfiora il gol in apertura di partita con il colpo di testa di Moreira. Il vantaggio viene siglato al quarto d’ora di gioco da O’Brien sugli sviluppi di un corner. Reagiscono i padroni di casa, che al 26’ trovano in pareggio con il diagonale destro di Said, che riporta l'equilibrio nel punteggio. Il centrale irlandese va vicino alla doppietta poco dopo e Lacazette non riesce ad essere concreto in area ed il primo tempo termina sul’1-1. In avvio di ripresa però passa il Lens con il calcio di rigore realizzato da Frankowski, che calcia centrale e supera così Lopes. Ancora Moreira e Cherki mettono alla prova Samba, ma il pareggio del Lione arriva al 74’ ancora con O’Brien, che ancora da angolo non sbaglia col destro. Nemmeno il tempo di gioire per il pareggio che il calciatore polacco sigla il 3-2 decisivo due minuti dopo col mancino e sancisce la vittoria per i suoi, che salgono così a quota 22 punti in classifica, contro i sette degli ospiti.

NANTES-NIZZA 1-0

Finisce dopo quattordici partite l’imbattibilità del Nizza di Francesco Farioli, costretto a cedere 1-0 al Nantes e ora esposto al possibile -4 dalla vetta in caso di vittoria del Psg domani in trasferta con il Le Havre. Partita molto aperta in avvio, con Chirivella e Mohamed che vanno a poco dal palo nei primi cinque minuti per i gialloverdi, mentre Dante e Thuram impensieriscono Lafont poco dopo. La pressione dei padroni di casa continua e culmina nella rete di Mollet, che riesce a portare avanti i suoi col mancino in area di rigore dopo venticinque minuti di gioco. Guessand e Moffi sfiorano il pari nel finale della prima frazione, ma ancora il portiere ex Fiorentina si rende protagonista. Nei primi quindici minuti ancora l’attaccante è pericoloso più volte alla ricerca del pareggio, poi è il Nantes ad andare a pochissimo dal raddoppio con la traversa colpita da Augusto ed il palo di Simon a quattro dalla fine. Finisce così la striscia senza sconfitte dei rossoneri, secondi a 29 punti, mentre sale a 18 la squadra di Gourvennec.