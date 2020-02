Ligue 1: il Marsiglia vince 3-2 in trasferta contro il Nimes, tripletta per Benedetto

LIGUE 1

L’Olympique Marsiglia vince 3-2 in trasferta contro il Nimes, consolida il secondo posto e si ritrova a -10 dal Psg (una partita in meno). Gli uomini di Villas-Boas riscattano la sconfitta nel match precedente contro il Nantes grazie alla tripletta della punta argentina Benedetto. Allo Stade des Costières gli ospiti partono male, si distraggono e i padroni di casa ne approfittano. Al 5’ Ferhat piomba su un pallone vagante in area e con un destro potente batte Mandanda. L’OM reagisce e pareggia cinque minuti dopo con Benedetto, trovato alla perfezione dal passaggio di Sarr l’argentino non può sbagliare a porta sguarnita. Al 37’ Benedetto fa doppietta, lancio di Payet e l’attaccante abbandonato dalla difesa avversaria che sale male per il fuorigioco ha tutto il tempo di stoppare di petto e superare Bernardoni con un morbido pallonetto. Nella ripresa insiste il Marsiglia e Benedetto fa tripletta al 69’, con un sinistro sottomisura a sorprendere ancora Bernardoni per archiviare la pratica. Non cambia la situazione il gol al 92’ di Deaux, che svetta sui difensori e colpisce di testa su calcio d’angolo.