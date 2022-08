Ligue 1: il Marsiglia sconfigge il Nantes, tonfo del Monaco al Louis II

FRANCIA

I ragazzi di Tudor si sbloccano nella seconda metà della ripresa: il gol di Mbemba e l'autorete di Pallois sanciscono il 2-1 finale. Cadono i monegaschi: il Lens vince 4-1

© Getty Images Sorride l'Olympique Marsiglia, che si porta in testa alla Ligue 1 grazie alla seconda vittoria in tre giornate: i ragazzi di Igor Tudor battono 2-1 il Nantes, che capitola negli ultimi venti minuti della partita dopo una strenua resistenza. Decisiva l'autorete di Pallois. Poker a sorpresa, invece, per il Lens al Louis II: i Sang et Or travolgono il Monaco e guidano il campionato (aspettando il PSG) con 7 punti, in tandem con l'OM.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-NANTES 2-1

L'Olympique Marsiglia torna al successo, dopo il pari esterno contro il Reims: i ragazzi di Tudor sconfiggono, seppur con qualche patema d'animo, il Nantes nel finale di partita. Buona partenza dell'OM, che schiera per la prima volta da titolari Sanchez e Veretout: il cileno crea la prima chance della partita, calciando a lato di poco, poi ispira Guendouzi che è impreciso. Sono poche le emozioni, in una gara che si accende nell'ultima mezz'ora: Lafont salva su Luis Suarez (ex Granada), Pau Lopez è decisivo sulla conclusione del gialloverde Simon. La sfida si sblocca al 70', con la prima rete in Ligue 1 di Mbemba: il difensore, ex Porto, manda avanti l'OM con un colpo di testa su azione da calcio piazzato. Neanche il tempo di esultare, che il Nantes pareggia: Gigot trattiene Mohamed e viene espulso, causando un rigore che viene trasformato da Ludovic Blas. 1-1 al 78', ma gli ospiti si fanno del male da soli nel finale: Pallois, nel tentativo di anticipare Suarez, beffa il suo portiere. L'OM vince dunque 2-1 e, aspettando il PSG, vola in vetta alla Ligue 1 con 7 punti: i marsigliesi sono appaiati al Lens.

MONACO-LENS 1-4

Dopo l'eliminazione nel terzo preliminare di Champions League contro il PSV e il pari di sabato scorso contro il Rennes, il Monaco subisce la più clamorosa delle sconfitte allo Stade Louis II. Il Lens regola infatti i monegaschi con un inappellabile 4-1, frutto di un dominio a tutto campo. Sang et Or in vantaggio dopo soli sette minuti: Pereira da Costa effettua una buona percussione e crossa sul secondo palo, Openda raccoglie la sfera e insacca da pochi passi. Ci si attende la reazione della formazione guidata da Philippe Clement, che non arriva: il Lens domina e raddoppia al 38' con Machado, con un tiro a incrociare che beffa Nübel. Il doppio vantaggio suscita una reazione d'orgoglio del Monaco, pericoloso solo su calcio piazzato: da un corner nasce la rete del 2-1, siglata al 41' da Badiashile con un poderoso stacco di testa. Dovrebbe essere il gol della svolta, ma non appena si torna in campo, si spegne la fiamma dei padroni di casa: Embolo atterra Sotoca ed è rigore, trasformato alla perfezione da Seko Fofana al 54'. L'ex Udinese, capitano e autore di una grande partita, conferma la sua crescita con la maglia dei Sang et Or e affonda il Monaco: gol e assist nel trionfo del Lens, che assume la forma di un poker nel finale. Vanderson si fa espellere per doppia ammonizione al 72' e la superiorità numerica spiana la strada al 4-1 del Lens: lo sigla Wesley Saïd. Finisce così al Louis II: un Monaco irriconoscibile viene travolto dai Sang et Or, nell'ennesima grande prestazione della gestione Haise.