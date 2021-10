Ligue 1: il Lione piega il Monaco nel finale, Lille ko

FRANCIA

Il 2-0 a favore dell’OL viene firmato da Ekambi su rigore e da Denayer, i campioni di Francia cadono 1-0 contro il Clermont

Nella decima giornata di Ligue 1 sorride il Lione, che nello scontro diretto contro il Monaco riesce a piegare 2-0 la formazione di Kovac: sblocca la gara il rigore trasformato da Ekambi al 75’. Raddoppio di Denayer al 91’. Monegaschi sorpassati al terzo posto dall’OL. Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per il Lille, che cade 1-0 sul campo del Clermont smorzando così definitivamente ambizioni di un secondo scudetto consecutivo.

LIONE-MONACO 2-0

Al Parc Olympique Lyonnais fanno festa i padroni di casa del Lione, che riescono a piegare il Monaco, scavalcandolo in classifica e piazzandosi in terza posizione con 16 punti. Nubel è bravissimo a tenere la porta dei monegaschi inviolata dopo le tre occasioni create tutte quante da Ekambi. Dall’altra parte, anche Pollersbeck non è da meno su una conclusione di Gelson Martins. Fatto sta che il primo tempo scivola via abbastanza velocemente. Il duetto tra Gelson Martins e il portiere del Monaco si rinnova al 50’ e anche questa volta ha ragione l’estremo difensore. Lione pericoloso in due occasioni ravvicinate con Kadewere: para Nubel. L’episodio decisivo arriva a un quarto d’ora dalla fine: il fallo commesso da Disasi vale il rigore a favore dell’OL che viene trasformato da Ekambi. Di Denayer la rete del definitivo raddoppio in pieno recupero. Il Monaco resta fermo a quota 14.

CLERMONT-LILLE 1-0

I campioni di Francia in carica del Lille cadono a Clermont interrompendo così la striscia di tre vittorie consecutive grazie alle quali si stava risollevando in classifica dopo un avvio di Ligue 1 a dir poco complicato. Dopo un’ottima occasione non sfruttata nella prima parte di gara da Gastien (grande parata di Grbic), i padroni di casa trovano il gol vittoria al 32’: N’Simba risolve una mischia in area avversaria con una grande conclusione da fuori di destro che d’infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere ospite. Il punteggio dello Stade Gabriel Montpied di Clermont-Ferrand non cambierà più. Lille che resta fermo a 14 punti; Clermont che si avvicina a quota 13.