Ligue 1: goleada del Marsiglia contro il Tolosa, rallenta il Lens

FRANCIA

La squadra di Tudor si impone 6-1 al Velodrome e ora è terza, cade il Rennes

© Getty Images Si chiude la 16esima giornata di Ligue 1 con protagoniste squadre di alta classifica. Terza vittoria consecutiva in campionato per il Marsiglia di Tudor che stende il Tolosa in casa per 6-1, agguantando il terzo posto in classifica. Battuta d’arresto invece per il Lens che resta secondo ma a Nizza non va oltre lo 0-0. Cade il Rennes, sconfitto in casa del Reims 3-1. Risale il Montpellier che nel pomeriggio supera 2-0 il Lorient in trasferta.

MARSIGLIA-TOLOSA 6-1

Vince e convince il Marsiglia di Tudor nel posticipo della sedicesima giornata di Ligue 1. Tutto facile al Velodrome per i padroni di casa adesso terzi in classifica. Nel primo tempo grande pressione, buon ritmo e doppio vantaggio: prima la rete di Rongier al 13’, poi in chiusura di tempo arriva l’autorete di Nicolaisen (41’). Nella ripresa show di Kolasinac che al 51’ entra in solitaria in area di rigore, salta due difensori e insacca alle spalle di Dupé. Gloria anche per il capitano Payet al 62’ che piazza la sfera sotto l’incrocio dei pali. Al 66’ arriva il gol della bandiera per il Tolosa, segnato da Van den Boomen su rigore. Sempre su rigore allarga il risultato Under, all’ 80’. Chiude questo “set tennistico” Nuno Tavares, che fa 6-1 due minuti più tardi con un tiro potente di sinistro da dentro l’area.

NIZZA-LENS 0-0

Non va oltre lo 0-0 il Lens, che resta al secondo posto in classifica a quota 37 punti. Partita bloccata, macchinosa e a tratti anche nervosa (5 ammoniti totali). In generale meglio il Lens, ma il Nizza resta solido e concentrato difensivamente per tutti i 90 minuti, andando vicino al vantaggio nel finale di primo tempo. “Gli aquilotti” salgono a 21 punti, restando al 9° posto.

REIMS-RENNES 3-1

Sale a quota 20 punti il Reims e si sposta nella parte sinistra della classifica (10°) grazie a una bella vittoria casalinga sul Rennes. Padroni di casa che partono fortissimi e al 6’ sbloccano il risultato con la girata al volo di Balogun. Al 22’ arriva il raddoppio targato Flips. Rennes che reagisce e accorcia le distanze con l’ex-Bologna Theate in pieno recupero di primo tempo (46’). Gli ospiti cercano il pari nel secondo tempo ma all’84’ arriva il pasticcio di Mandanda: rinvia addosso a Theate, ne approfitta ancora Balogun che a porta vuota chiude la partita. Il Rennes scende al quarto posto, fermo a 31 punti.

LORIENT-MONTPELLIER 0-2

Non guadagna punti nemmeno il Lorient che cade tra le mura di casa contro il Montpellier. Succede tutto o quasi nella prima frazione di gioco: Savanier trova il vantaggio ospite al 3’ minuto con una punizione meravigliosa. 18 minuti più tardi arriva il raddoppio di Wahi, che trova il settimo gol in campionato colpendo di testa un suo stesso tiro ribattuto dalla difesa. Nel secondo tempo piccola reazione del Lorient, ma il possesso palla e la costruzione del gioco restano sterili. Vince il Montpellier e sale a 17 punti.