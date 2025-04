Real Madrid, Rüdiger paga le proteste nel Clasico: sei giornate di squalifica

Il calciatore dopo l'operazione ha anche pubblicato un messaggio sui social, facendo capire che era da tempo che pativa per questo infortunio e che punta al rientro tra Nations League con la Germania e il Mondiale per Club con il Real Madrid: "Dopo aver giocato per più di sette mesi con forti dolori, è stato purtroppo inevitabile sottopormi a un intervento al menisco. Ora sono finalmente di nuovo libero dal dolore e l'intervento è stato un successo. Grazie al team medico. Voglio tornare a giocare il prima possibile, visto che mi aspettano due tornei importanti come la Nations League e la Coppa del Mondo per Club, ma ora devo guardare di settimana in settimana e vedremo. Farò tutto il possibile per riuscirci. A presto e abbiate cura di voi".