Real sconfitto e nervi tesi: Rudiger rischia dodici giornate di squalifica

La sconfitta in finale di Coppa del Re rischia di lasciare pesanti strascichi in casa Real Madrid, che nel finale di gara contro il Barcellona ha perso la testa con tre giocatori espulsi dalla panchina e le pesanti frasi di Carvajal verso l'arbitro De Burgos. Nel mirino c'è soprattutto Antonio Rudiger che, dalla panchina, ha lanciato una borsa del ghiaccio verso il direttore di gara che ha segnalato tutto nel referto di gara: "Rudiger espulso per aver lanciato dall'area tecnica un oggetto che mi ha mancato. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, ha mostrato un atteggiamento aggressivo venendo trattenuto da membri dello staff tecnico della sua squadra". A seconda di quanto verrà giudicata grave la sua posizione, il difensore tedesco rischia da 4 a 12 giornate di squalifica da scontare anche in campionato, trattandosi di sanzione grave.