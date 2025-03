Liga: tris del Barcellona all’Osasuna e nuovo +3 sul Real Madrid

LA PARTITA

Tornato in cima alla Liga grazie a un filotto di sette vittorie consecutive, il Barcellona ospita l’Osasuna all’Estadio Olímpico de Montjuïc, per il recupero della 27ª giornata di campionato. Hansi Flick sceglie di schierare Ferran Torres titolare al centro dell’attacco, tenendo inizialmente in panchina Lewandowski, e lo spagnolo ripaga nel migliore dei modi: all’11’ è infatti proprio l’ex Manchester City a sbloccare il risultato con la rete che vale l’1-0, avventandosi con cattiveria e tempismo su un ottimo cross di Balde al limite dell’area piccola. Dani Olmo ha quindi l’opportunità per portare i padroni di casa sul 2-0 al 19’, ma si lascia parare un calcio di rigore da Herrera. L’arbitro fa però ripetere il penalty, dal momento che Moncayola era entrato in area in anticipo, respingendo poi per primo il pallone in corner: Dani Olmo sfrutta allora la seconda occasione e il Barcellona sale sul 2-0. L’ex Lipsia è però poi costretto a lasciare la partita per infortunio al 28’, mentre Ferran Torres colpisce una traversa su punizione al 40’. A segnare il 3-0 che sigilla il match ci pensa allora Lewandowski al 77’: entrato da neppure una decina di minuti, il polacco incorna Herrera di testa, sul perfetto cross di Fermin Lopez. Il Barcellona vince quindi la sua ottava partita di fila in Liga e sale a quota 63, in vetta solitaria alla classifica. Ora le lunghezze di vantaggio sul Real Madrid sono tre, mentre l’Atletico finisce a -7, a parità di incontri. L’Osasuna resta invece fermo a quota 33 punti, certificando un andamento deludente che dura ormai da inizio 2025.