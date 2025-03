Liga, Tebas replica ad Ancelotti: "Carlo, per la gara con il Leganes le 72 ore di riposo le avete rifiutate..."

Sono ancora scintille tra Carlo Ancelotti e il presidente della Liga spagnola Javier Tebas. Dopo la vittoria sul campo del Villarreal, il tecnico del Real Madrid ha minacciato di non far giocare più la squadra in caso di meno di 72 ore di riposo (i merengues arrivavano dalla lotteria dei rigori contro l'Atletico nel ritorno degli ottavi di Champions di mercoledì sera). La replica di Tebas è arrivata puntuale sui social: "Carlo, sono sicuro che Emilio (Butragueno, ndr) ti ha detto che la Liga aveva programmato la prossima partita contro il Leganés per sabato alle 16.15 per darti più tempo prima della semifinale (match di ritorno di Coppa del Re, ndr) contro la Real Sociedad. Ma Emilio ha chiesto al direttore della competizione di spostarla alle 21.00 (immagino con la tua conoscenza e autorizzazione) per favorire coloro che arrivano dalle Nazionali. E ora mancano meno di 72 ore tra il fischio finale della partita di sabato e l'inizio della semifinale di martedì! Che il migliore - si chiude così il post su X - vada in finale!! Saluti". Seguito da un "Continua...", che preannuncia un seguito.