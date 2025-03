Liga: show di Mbappé e Courtois, il Real Madrid rimonta il Villarreal

VILLARREAL-REAL MADRID 1-2

L'Estadio de la Ceramica non veniva espugnato da quasi otto anni, ma il Real Madrid riesce nell'impresa: 2-1 in rimonta e +3 sul Barça. Dopo aver eliminato l'Atletico Madrid in Champions League, le merengues non iniziano col piede giusto. Courtois salva subito su Ayoze Perez e, al 7', il Villarreal passa: corner e gol di Foyth in mischia. Buchanan sfiora il bis e, dopo questo rischio, si risveglia il Real Madrid. Merito di Kylian Mbappé, che pareggia in tap-in al 16', dopo il pallonetto di Brahim Diaz (neutralizzato da Conde), e raddoppia al 22': due gol in sei minuti mandano i blancos sul 2-1. Il Villarreal sfiora subito il pari con Gueye e non demorde, con Pepé scatenato: lo fermano prima Tchouameni e poi Courtois, vantaggio Real al riposo. Nella ripresa esce proprio l'ex Arsenal, che lascia il posto a Barry. Il nuovo entrato sfiora immediatamente il pareggio, in un Submarino Amarillo scatenato: vicinissimi al gol anche Foyth e Alex Baena, si supera Courtois con otto parate. Mbappé sfiora il tris, ma Kambwala lo ferma e il Real Madrid torna a vivere minuti d'apnea. Ayoze Perez spreca il possibile pari e il forcing del Villarreal non si placa fino ai secondi finali, ma è senza esito. Vince 2-1 il Real Madrid, che vola a quota 60 punti: blancos primi da soli a +3 sul Barça, che ha due gare in meno e sfiderà l'Atletico. Resta quinto il Villarreal (44).